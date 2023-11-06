Сегодня, 20:46
«Витязь» и московское «Динамо» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Игра проходила в Московской области и завершилась победой бело-голубых — 3:1.
Видео лучших моментов матча «Витязь» — «Динамо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Динамо» одержало девятую подряд победу в КХЛ. Команда с 41 очком лидирует в Западной конференции после 27 матчей.
«Витязь» (18 очков) после 27 игр идет последним на «Западе».
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