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ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости

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Сегодня, 22:04

Минское «Динамо» разгромило «Витязь» в гостевом матче КХЛ

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Минское «Динамо» одержало крупную победу над «Витязем» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:1.

В составе минчан шайбы забросили Александр Волков, Виталий Пинчук, Роман Горбунов, Диллон Дюбе и Илья Усов. У «Витязя» гол забил Фредерик Готье.

«Динамо» набрало четыре очка и расположилось на четвертом месте в таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» (4) идет на шестой строчке.

В следующем матче «Витязь» примет «Ладу», а «Динамо» из Минска сыграет в гостях с «Барысом». Обе встречи пройдут 13 сентября.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Динамо» (Минск) — 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)

Голы: Волков — 1, 2:47 — 0:1. Пинчук — 3 (Энас), 6:26 — 0:2. Горбунов — 2 (Мелош, Бориков), 14:34 — 0:3. Готье — 2 (Бучельников, Головков), 19:52 — 1:3. Дюбе — 2 (бол., Шипачев), 33:53 — 1:4. Усов — 1 (бол., Гросс, Дюбе), 44:07 — 1:5.

Вратари: Дорожко (Шикин, 14:34) — Кареев.

Штраф: 18 — 16.

Броски: 21 (8+4+9) — 35 (17+9+9).

Судьи: Кулаков, Раминг.

11 сентября. Балашиха. Арена Балашиха.

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Динамо (Минск)

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