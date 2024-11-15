Минское «Динамо» победило «Витязь», отыгравшись со счета 2:4

«Витязь» дома уступил минскому «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:6.

В составе подмосковной команды голами отметились Дин Стюарт, Джереми Рой, Иван Воробьев и Иван Чехович. Еще одну шайбу отменили после просмотра видеоповтора.

У белорусского клуба дубль на счету Вадима Шипачева, который вышел на второе место по голам за историю лиги (293). Также шайбы забросили Джордан Гросс, Александр Волков, Сэм Анас и Виталий Пинчук.

После 26 игр «Динамо» занимает 8-е место в Западной конференции с 30 очками. «Витязь» с 25 баллами в 27 матчах — на 9-й строчке.

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Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Динамо Мн» (Минск) — 4:6 (1:1, 3:1, 0:4)

Голы: Стюарт — 2 (Бусыгин), 10:15 — 1:0. Гросс — 2 (Шипачев, Мороз), 18:07 — 1:1. Рой — 3 (бол., Барак, Готье), 22:18 — 2:1. Воробьев — 6 (Цицюра), 35:46 — 3:1. Шипачев — 3, 37:22 — 3:2. Чехович — 6 (Валенцов, Бучельников), 38:04 — 4:2. Шипачев — 4 (Мороз, Брук), 41:29 — 4:3. Волков — 7 (бол., Шипачев, Гросс), 44:39 — 4:4. Энас — 7 (Лайл, Гросс), 55:43 — 4:5. Пинчук — 11 (п.в., Волков, Энас), 59:59 — 4:6.

Вратари: Дорожко) — Тихомиров (Вельмакин, 40:00).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 32 (13+11+8) — 33 (13+12+8).

Судьи: Мочалов, Юдаков.

15 ноября. Балашиха. «Арена Балашиха».