Московское «Динамо» одержало девятую подряд победу в КХЛ, обыграв «Витязь»

Сегодня, 19:17
Московское «Динамо» на выезде обыграло «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.
Победу бело-голубым принесли точные броски Никиты Гусева, Егора Петухова и Павла Кудрявцева. За хозяев отличился Владислав Валенцов.
«Динамо» одержало девятую подряд победу в КХЛ. Команда с 41 очком лидирует в Западной конференции после 27 матчей.
«Витязь» (18 очков) после 27 игр идет последним на «Западе».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Голы: Валенцов — 1 (Васильев, Савчик), 19:06 — 1:0. Гусев — 10 (бол., Уил, Пыленков), 39:58 — 1:1. Петухов — 4 (Миронов), 55:00 — 1:2. Кудрявцев — 5 (п.в., Рашевский), 59:14 — 1:3.
Вратари: Дорожко (58:50 — 59:14) — Коновалов.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 28 (9+13+6) — 29 (13+7+9).
Судьи: Лаврентьев, Спирин.
6 ноября. Балашиха. Арена Балашиха.