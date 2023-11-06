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Сегодня, 19:17

Московское «Динамо» одержало девятую подряд победу в КХЛ, обыграв «Витязь»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Московское «Динамо» на выезде обыграло «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

Победу бело-голубым принесли точные броски Никиты Гусева, Егора Петухова и Павла Кудрявцева. За хозяев отличился Владислав Валенцов.

«Динамо» одержало девятую подряд победу в КХЛ. Команда с 41 очком лидирует в Западной конференции после 27 матчей.

«Витязь» (18 очков) после 27 игр идет последним на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Валенцов — 1 (Васильев, Савчик), 19:06 — 1:0. Гусев — 10 (бол., Уил, Пыленков), 39:58 — 1:1. Петухов — 4 (Миронов), 55:00 — 1:2. Кудрявцев — 5 (п.в., Рашевский), 59:14 — 1:3.

Вратари: Дорожко (58:50 — 59:14) — Коновалов.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 28 (9+13+6) — 29 (13+7+9).

Судьи: Лаврентьев, Спирин.

6 ноября. Балашиха. Арена Балашиха.

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Динамо (Москва)
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