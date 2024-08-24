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Сегодня, 15:12

Московское «Динамо» в товарищеском матче обыграло «Витязь»

Сергей Разин
корреспондент
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Московское «Динамо» в товарищеском матче обыграло «Витязь» со счетом 5:3.

В составе москвичей отличились Антон Слепышев, Максим Комтуа, Бреннан Менелл, Эрик О'Делл и Артем Швец-Роговой. У подмосковной команды шайбы забросили Дин Стюарт, Ярослав Бусыгин и Владимир Галузин.

«Динамо» начнет сезон КХЛ 4 сентября против «Куньлуня», «Витязь» в этот же день примет «Адмирал».

Товарищеский матч

«Витязь» (Московская область) — «Динамо» (Москва) — 3:5 (0:1, 3:2, 0:2)

Голы: Слепышев — 2 (Пакетт, Уил), 8:37 — 0:1. Комтуа — 1 (Гусев, О`Делл), 22:17 — 0:2. Менелл — 1 (бол., Гусев, О`Делл), 25:07 — 0:3. Стюарт — 1 (Цицюра), 28:14 — 1:3. Бусыгин — 2 (Цицюра), 30:38 — 2:3. Галузин — 1 (Дарьин), 37:31 — 3:3. О`Делл — 2 (бол.), 41:44 — 3:4. Швец-Роговой — 1 (п.в., Михеев), 59:59 — 3:5.

Вратари: Дорожко (57:46) — Моторыгин.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 33 (12+11+10) — 41 (10+13+18).

Судьи: Раводин, Фатеев.

24 августа. Балашиха. Арена Балашиха. 955 зрителей.

КХЛ
ХК Витязь
ХК Динамо (Москва)
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