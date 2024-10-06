«Витязь» — «Динамо» Москва: видеообзор матча КХЛ

«Динамо» одержало уверенную победу над «Витязем» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:0.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на Youtube-канале лиги.

Шайбы в этой встрече забросили Максим Комтуа, Дмитрий Рашевский и Джордан Уэл.