Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:30

«Витязь» — «Динамо» Москва: видеообзор матча КХЛ

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Динамо» одержало уверенную победу над «Витязем» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:0.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на Youtube-канале лиги.

Шайбы в этой встрече забросили Максим Комтуа, Дмитрий Рашевский и Джордан Уэл.

КХЛ
ХК Витязь
ХК Динамо (Москва)
FONBET Чемпионат КХЛ 2024/25
Все популярные статьи
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Запад
Восток
И В П О
1 Локомотив 12 10 2 21
2 Спартак 12 8 4 18
3 СКА 12 7 5 15
4 ЦСКА 13 6 7 15
5 Северсталь 13 7 6 14
6 Торпедо 12 6 6 13
7 Динамо М 13 6 7 13
8 Динамо Мн 10 6 4 12
9 Витязь 12 5 7 10
10 Куньлунь РС 12 5 7 10
11 Сочи 11 4 7 8
И В П О
1 Трактор 12 8 4 18
2 Автомобилист 13 7 6 16
3 Ак Барс 11 8 3 16
4 Сибирь 12 7 5 14
5 Нефтехимик 12 5 7 13
6 Металлург Мг 13 6 7 12
7 Сал. Юлаев 9 6 3 12
8 Адмирал 11 5 6 12
9 Авангард 13 5 8 11
10 Лада 12 4 8 10
11 Амур 11 4 7 9
12 Барыс 13 2 11 5
Подробная таблица
03
окт
04
окт
05
окт
06
окт
07
окт
08
окт
09
окт
10
окт
11
окт
12
окт
13
окт
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
22
окт
23
окт
24
окт
25
окт
03.10 16:30
Авангард
Локомотив
3
5
03.10 19:00
Витязь
Куньлунь РС
7
2
03.10 19:10
Динамо Мн
СКА
0
3
03.10 19:30
Динамо М
Трактор
1
4
03.10 19:30
Сочи
Адмирал
5
0
03.10 19:30
Спартак
Барыс
4
2
03.10 19:30
ЦСКА
Металлург Мг
0
7
04.10 19:00
Ак Барс
Амур
1
2
05.10 14:00
Авангард
Барыс
4
0
05.10 14:30
Лада
Адмирал
Б
1
0
05.10 15:00
Автомобилист
Сибирь
0
4
05.10 17:00
Северсталь
СКА
4
3
05.10 17:00
Спартак
Металлург Мг
2
5
05.10 17:00
ЦСКА
Трактор
0
4
06.10 14:00
Витязь
Динамо М
0
3
06.10 17:00
Нефтехимик
Амур
-
-
06.10 17:00
Сочи
Динамо Мн
-
-
07.10 17:00
Автомобилист
Барыс
-
-
07.10 18:00
Лада
Адмирал
-
-
07.10 19:00
Ак Барс
Сибирь
-
-
07.10 19:30
Локомотив
СКА
-
-
07.10 19:30
Торпедо
Куньлунь РС
-
-
08.10 17:00
Металлург Мг
Динамо М
-
-
08.10 19:00
Нефтехимик
Амур
-
-
08.10 19:30
Северсталь
Динамо Мн
-
-
08.10 19:30
Сочи
Витязь
-
-
08.10 19:30
ЦСКА
Салават Юлаев
-
-
09.10 17:00
Трактор
Адмирал
-
-
09.10 18:00
Лада
Сибирь
-
-
09.10 19:30
Локомотив
Куньлунь РС
-
-
10.10 17:00
Барыс
Авангард
-
-
10.10 17:00
Металлург Мг
Торпедо
-
-
10.10 19:30
СКА
Динамо Мн
-
-
10.10 19:30
Сочи
Витязь
-
-
10.10 19:30
Спартак
Салават Юлаев
-
-
10.10 19:30
ЦСКА
Автомобилист
-
-
11.10 19:00
Нефтехимик
Сибирь
-
-
11.10 19:00
Северсталь
Куньлунь РС
-
-
12.10 14:00
Спартак
Ак Барс
-
-
12.10 14:00
Трактор
Торпедо
-
-
12.10 14:30
Металлург Мг
Авангард
-
-
12.10 17:00
Динамо М
Салават Юлаев
-
-
12.10 17:00
СКА
Автомобилист
-
-
12.10 17:00
Сочи
Локомотив
-
-
13.10 10:30
Амур
Лада
-
-
14.10 17:00
Металлург Мг
Ак Барс
-
-
14.10 17:00
Трактор
Авангард
-
-
14.10 19:30
Витязь
Локомотив
-
-
14.10 19:30
Динамо М
Спартак
-
-
15.10 12:00
Амур
Лада
-
-
15.10 12:30
Адмирал
Северсталь
-
-
15.10 19:10
Динамо Мн
ЦСКА
-
-
15.10 19:30
СКА
Нефтехимик
-
-
16.10 17:00
Барыс
Салават Юлаев
-
-
16.10 17:00
Трактор
Ак Барс
-
-
16.10 19:30
Куньлунь РС
Локомотив
-
-
17.10 12:00
Амур
Северсталь
-
-
17.10 12:30
Адмирал
Лада
-
-
17.10 16:30
Авангард
Спартак
-
-
17.10 19:00
Витязь
Автомобилист
-
-
17.10 19:00
Торпедо
Нефтехимик
-
-
17.10 19:10
Динамо Мн
Металлург Мг
-
-
17.10 19:30
СКА
ЦСКА
-
-
18.10 17:00
Трактор
Салават Юлаев
-
-
18.10 19:30
Куньлунь РС
Сочи
-
-
19.10 10:00
Адмирал
Лада
-
-
19.10 10:30
Амур
Спартак
-
-
19.10 13:30
Сибирь
Северсталь
-
-
19.10 14:00
Витязь
Металлург Мг
-
-
19.10 17:00
Локомотив
Барыс
-
-
19.10 17:00
Торпедо
Динамо М
-
-
19.10 17:10
Динамо Мн
Нефтехимик
-
-
20.10 17:00
ЦСКА
Сочи
-
-
21.10 12:30
Адмирал
Спартак
-
-
21.10 15:30
Сибирь
Трактор
-
-
21.10 19:00
Витязь
СКА
-
-
21.10 19:00
Локомотив
Динамо М
-
-
21.10 19:10
Динамо Мн
Барыс
-
-
21.10 19:30
Куньлунь РС
Металлург Мг
-
-
22.10 00:00
Нефтехимик
Торпедо
-
-
22.10 17:00
Салават Юлаев
Сочи
-
-
23.10 15:30
Сибирь
Барыс
-
-
23.10 16:30
Авангард
Трактор
-
-
23.10 17:00
Автомобилист
Динамо М
-
-
23.10 19:30
Куньлунь РС
СКА
-
-
23.10 19:30
ЦСКА
Амур
-
-
24.10 17:00
Салават Юлаев
Торпедо
-
-
24.10 19:30
Нефтехимик
Сочи
-
-
25.10 18:00
Лада
Трактор
-
-
25.10 19:00
Ак Барс
Адмирал
-
-
25.10 19:00
Локомотив
Амур
-
-
25.10 19:10
Динамо Мн
Витязь
-
-
25.10 19:30
Куньлунь РС
ЦСКА
-
-
25.10 19:30
Спартак
СКА
-
-
Все результаты / календарь
Статистика / Бомбардиры
Бомбардиры
Снайперы
Ассистенты
И О

Пилипенко Кирилл

Северсталь

 		12 14

Абрамов Виталий

ЦСКА

12 14

Шабанов Максим

Трактор

 		11 14

Мерфи Тревор

Сибирь

 		11 13

Гутик Даниил

Адмирал

 		10 13

Аймурзин Данил

Северсталь

 		12 12
Статистика / Бомбардиры
И Г

Пилипенко Кирилл

Северсталь

 		12 8

Абрамов Виталий

ЦСКА

12 7

Барак Дерек

Витязь

 		12 7

Аймурзин Данил

Северсталь

 		12 7

Широков Сергей

Сибирь

 		9 6

Пинчук Виталий

Динамо

 		10 6
Статистика / Снайперы
И П

Гутик Даниил

Адмирал

 		10 11

Пресс Робин

Металлург Мг

 		12 11

Мерфи Тревор

Сибирь

 		11 10

Шарипзянов Дамир

Авангард

 		12 10

Петан Ник

Ак Барс

 		10 9

Летунов Максим

Торпедо НН

 		12 9
Статистика / Ассистенты

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Перешел в СКА репера Басты, чтобы закончить карьеру с самогоном и гитарой. Что происходит с экс-капитаном «Спартака» Глушаковым
Медведев отреагировал на призыв депутата рады перенести боевые действия в Белоруссию
Закон о жилищно-накопительных вкладах вступит в силу весной 2025 года
Канадского фигуриста Серенсена отстранили на шесть лет за сексуальное насилие
WP узнала о возможном предложении Украине «конкретных шагов» для членства в НАТО
Российскому каноисту Захару Петрову вернули золото ЧМ
Сегодня
Вчера
Неделя