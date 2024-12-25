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Сегодня, 21:50

Шайбы Бучельникова и Макеева принесли «Витязю» победу над «Динамо»

Даниил Аршавский
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«Витязь» на своем льду переиграл московское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:0.

Авторами голов хозяев стали Дмитрий Бучельников и Алексей Макеев.

«Витязь» набрал 36 очков за 37 игр и занимает 9-е место в Западной конференции, «Динамо» идет 4-м с 49 очками.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Динамо М» (Москва) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Бучельников — 9 (Чехович), 58:39 — 1:0. Макеев — 8 (п.в., Воробьев), 59:51 — 2:0.

Вратари: Дорожко — Подъяпольский (59:11 — 59:51).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 15 (5+2+8) — 43 (15+13+15).

Судьи: Бондарь, Оскирко.

25 декабря. Балашиха. Арена Балашиха.

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Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Динамо (Москва)
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