«Динамо» одержало победу над «Витязем» в КХЛ

«Динамо» одержало уверенную победу над «Витязем» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.

Шайбы в этой встрече забросили Максим Комтуа, Дмитрий Рашевский и Джордан Уэл.

Команда Алексея Кудашова набрала 13 очков и переместилась на седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ. «Витязь» располагается на девятой строчке с десятью баллами.

В следующем матче «Динамо» сыграет в гостях с магнитогорским «Металлургом», а «Витязь» встретится на выезде с «Сочи». Оба противостояния пройдут 8 октября.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Витязь» (Московская область) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Голы: Комтуа — 3 (Пыленков, Готовец), 30:11 — 0:1. Рашевский — 3 (Сизов), 48:51 — 0:2. Уил — 2 (бол., Гусев, О`Делл), 50:42 — 0:3.

Вратари: Дорожко — Моторыгин.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 22 (12+9+1) — 34 (9+10+15).

Судьи: Белов, Наумов.

6 октября. Балашиха. Арена Балашиха.