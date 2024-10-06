«Витязь» и «Динамо» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ

«Витязь» и «Динамо» проведут матч FONBET чемпионата КХЛ в воскресенье, 6 октября. Встреча пройдет на «Арене Балашиха» в подмосковном городе и начнется в 14.00 по московскому времени.

Игру «Витязь» — «Динамо» в прямом эфире покажут канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Кроме того, трансляцию можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» (по подписке).

Отслеживать ключевые события игры «Витязь» — «Динамо» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В этом регулярном чемпионате КХЛ «Витязь» провел 11 матчей и набрал 10 очков, у «Динамо» — 12 матчей и на одно очко больше.