Сегодня, 12:45
«Витязь» и «Динамо» проведут матч FONBET чемпионата КХЛ в воскресенье, 6 октября. Встреча пройдет на «Арене Балашиха» в подмосковном городе и начнется в 14.00 по московскому времени.
Игру «Витязь» — «Динамо» в прямом эфире покажут канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Кроме того, трансляцию можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» (по подписке).
Отслеживать ключевые события игры «Витязь» — «Динамо» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
В этом регулярном чемпионате КХЛ «Витязь» провел 11 матчей и набрал 10 очков, у «Динамо» — 12 матчей и на одно очко больше.
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|12
|8
|4
|18
|2
|Автомобилист
|13
|7
|6
|16
|3
|Ак Барс
|11
|8
|3
|16
|4
|Сибирь
|12
|7
|5
|14
|5
|Нефтехимик
|12
|5
|7
|13
|6
|Металлург Мг
|13
|6
|7
|12
|7
|Сал. Юлаев
|9
|6
|3
|12
|8
|Адмирал
|11
|5
|6
|12
|9
|Авангард
|13
|5
|8
|11
|10
|Лада
|12
|4
|8
|10
|11
|Амур
|11
|4
|7
|9
|12
|Барыс
|13
|2
|11
|5
|И
|О
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|12
|14
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|12
|14
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|11
|14
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|11
|13
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|10
|13
|
|
Аймурзин Данил
Северсталь
|12
|12
|И
|Г
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|12
|8
|
|
Барак Дерек
Витязь
|11
|7
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|12
|7
|
|
Аймурзин Данил
Северсталь
|12
|7
|
|
Широков Сергей
Сибирь
|9
|6
|
|
Пинчук Виталий
Динамо
|10
|6
|И
|П
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|10
|11
|
|
Пресс Робин
Металлург Мг
|12
|11
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|11
|10
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|12
|10
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|10
|9
|
|
Бучельников Дмитрий
Витязь
|11
|9