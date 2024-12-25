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Сегодня, 17:30

«Витязь» — «Динамо»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Витязь» и «Динамо» встретятся в чемпионате КХЛ 25 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Динамо», Telegram
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«Витязь» и «Динамо» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 25 декабря. Начало игры на «Арене Балашиха» — в 19.00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча в Подмосковье пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск». Также игру покажет канал «КХЛ» и официальный сайт лиги.

Ключевые события и результат игры «Витязь» — «Динамо» изучайте в нашем матч-центре.

В сезоне КХЛ-2024/25 «Витязь» провел 36 матчей и набрал 34 очка, перед игрой с «Динамо» «богатыри» обыграли по буллитам «Торпедо» (6:5 Б). У «Динамо» — 38 матчей и 49 очков, предыдущим соперником бело-голубых был «Ак Барс» (5:6).

КХЛ
ХК Витязь
ХК Динамо (Москва)
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