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Сегодня, 16:10

«Куньлунь» обыграл «Витязь» и прервал серию из трех поражений

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Куньлунь Ред Стар» победил «Витязь» в выездном матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1.

За китайскую команду шайбы забросили Ян Дрозг и Адам Кленденинг, у подмосковной гол на счету Ивана Воробьева.

После 48 матчей «Куньлунь» занимает 9-е место в Западной конференции, набрав 46 очков. «Витязь» — на 10-й строчке с 43 баллами.

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«Витязь» (Московская область) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Воробьев — 11 (Педан), 6:01 — 1:0. Дрозг — 4 (бол., О`Риган, Кленденинг), 11:17 — 1:1. Кленденинг — 5 (Юрчо, Граовац), 56:26 — 1:2.

Вратари: Кареев (58:51) — Рибар.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 27 (9+7+11) — 24 (5+13+6).

Судьи: Мочалов, Фатеев.

25 января. Балашиха. «Арена Балашиха». 3345 зрителей.

КХЛ
ХК Витязь
ХК Куньлунь Ред Стар
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