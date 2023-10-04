«Куньлунь» потерпел четвертое поражение подряд, уступив «Витязю»

Сегодня, 21:11
«Витязь» на своем льду обыграл «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
У подмосковного клуба заброшенными шайбами отметились Владимир Галузин и Александр Яремчук. Единственный гол за команду из Пекина забил Девин Броссо.
«Куньлунь» занимает предпоследнее, 10-е, место в таблице «Запада», у команды 13 очков в 16 играх. «Витязь» идет на последней позиции, набрав 7 очков в 14 матчах.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
Голы: Галузин — 3 (Аркалов, Рой), 9:22 — 1:0. Яремчук — 3 (Педан), 18:49 — 2:0. Броссо — 8 (Лесли), 36:26 — 2:1.
Вратари: Дорожко — Джурасик (57:39).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 24 (8+10+6) — 26 (8+10+8).
Судьи: Лазарев, Раминг.
4 октября. Балашиха. Арена Балашиха. 1117 зрителей.