«Куньлунь» обыграл «Витязь» в товарищеском матче

Сегодня, 15:16
«Куньлунь» в товарищеском матче оказался сильнее «Витязя» — 4:0.
Дублем в игре отметился Девин Броссо, еще по голу забили Зак Лесли и Дойл Сомерби.
Следующий матч «Витязь» проведет на предсезонном турнире Кубок мэра Москвы со «Спартаком». Игра состоится 24 августа.
Товарищеский матч
«Витязь» (Московская область) — «Куньлунь» (Пекин) — 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)
Голы: Броссо — 4 (бол., Мойл), 31:01 — 0:1. Броссо — 5 (Спроул, Мойл), 42:08 — 0:2. Лесли — 1 (бол., Т. Вонг, С. Фу), 45:59 — 0:3. Сомерби — 1 (п.в., Броссо), 58:58 — 0:4.
Вратари: Устименко (57:48 — 58:58) — Джурасик.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 22 (8+5+9) — 29 (2+19+8).
Судьи: Овчинников, Сергеев.
19 августа. Балашиха. Арена Балашиха.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|00:00
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ЦСКА – Ак Барс
|- : -