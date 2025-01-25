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Сегодня, 13:10

«Витязь» — «Куньлунь»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Витязь» и «Куньлунь» сыграют в чемпионате КХЛ 25 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Витязь», Telegram
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«Витязь» и «Куньлунь» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 25 января. Матч пройдет на «Арене Балашиха» и начнется в 14.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в Балашихе покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ.

Изучайте ключевые события и результат игры «Витязь» — «Куньлунь» в матч-центре нашего сайта.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 у «Витязя» 47 игр и 43 очка, «Куньлуня» — 47 игр и 44 очка. Предыдущим соперником «богатырей» был «Нефтехимик» (4:3), а «Ред Стар» в четверг уступил «Северстали» (0:3).

КХЛ
ХК Витязь
ХК Куньлунь Ред Стар
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