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Сегодня, 21:42

«Лада» на выезде обыграла «Витязь» в матче КХЛ

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«Лада» одержала выездную победу над «Витязем» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

У тольяттинцев шайбы забросили Владислав Червоненко и Евгений Грошев. В составе «Витязя» отличился Илья Воробьев.

«Лада» набрала четыре очка и переместилась на шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Витязь» занимает седьмую строчку на Западе.

В следующем матче «Лада» встретится в гостях со СКА 15 сентября, а «Витязь» 19-го числа сыграет на выезде с ЦСКА.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Лада» (Тольятти) — 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Воробьев — 1 (Валенцов, Баптист), 3:53 — 1:0. Червоненко — 1 (Грошев), 18:57 — 1:1. Грошев — 1 (мен., Сафин), 49:49 — 1:2.

Вратари: Дорожко (57:26) — Подъяпольский.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 36 (11+12+13) — 22 (7+9+6).

Судьи: Гашилов, Степучев.

13 сентября. Балашиха. Арена Балашиха. 2079 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Лада

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