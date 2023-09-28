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Сегодня, 18:00

«Витязь» — «Лада»: прямая трансляция матча КХЛ

«Витязь» и «Лада» сыграют матч регулярного чемпионата КХЛ
Глеб Лисовский
редактор интернет отдела
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«Витязь» и «Лада» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ 2023 / 2024. Игра пройдет на «Арене Балашиха», начало — в 19.00 по московскому времени.

Матч «Витязь» — «Лада» будет показан в прямом эфире на сайте КХЛ. Трансляция начнется в 18.50 по московскому времени. Матч в Балашихзе также смотреть онлайн на платформе «Кинопоиск».

Ключевые события игры «Витязь» — «Лада» будут доступны в матч-центре «СЭ».

«Витязь» в последних восьми матчах потерпел восемь поражений. Подмосковная команда с 3 очками занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции.

«Лада» набирает очки в последних восьми матчах — семь побед при одном поражении. 25 сентября команда из Тольятти на своем льду проиграла «Трактору» в овертайме — 0:1.

ХК Витязь
ХК Лада
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