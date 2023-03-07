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КХЛ

7 марта, 23:27

«Локомотив» обыграл «Витязь» во втором овертайме четвертого матча серии

Мария Гусева
«Витязь» — «Локомотив».
«Витязь» — «Локомотив».
Фото ХК «Витязь»
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«Витязь» на своем льду проиграл «Локомотиву» в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ — 2:3 2ОТ.

В основное время в составе хозяев голами отметились Ярослав Бусыгин и Скотт Уилсон. За ярославцев шайбы забросили Степан Никулин и Денис Алексеев.

Автором победной шайбы во втором овертайме стал Рушан Рафиков.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Локомотива». Следующий матч между командами пройдет в Ярославле 9 марта. Начало — в 19.30 мск.

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КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч

«Витязь» (Московская область) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 2ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)

Голы: Бусыгин — 1 (Рой), 16:57 — 1:0. Никулин — 1 (бол., Красковский, Полунин), 46:32 — 1:1. Алексеев — 2 (бол., Рафиков), 47:53 — 1:2. Уилсон — 2 (бол., Кара, Волгин), 55:42 — 2:2. Рафиков — 2 (Шалунов), 95:28 — 2:3.

Вратари: Шикин — Исаев.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 49 (18+10+7+14) — 65 (7+14+12+32).

Судьи: Гашилов, Кулаков.

7 марта. Балашиха. Арена Балашиха. 4924 зрителя.

Счет в серии: 1-3

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/playoff/
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ХК Витязь
ХК Локомотив (Ярославль)
Кубок Гагарина
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