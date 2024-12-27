Сегодня, 17:30
«Витязь» и «Локомотив» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 27 декабря. Игра пройдет на «Арене Балашиха» и начнется в 19.00 по московскому времени.
В прямом эфире встречу будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ». В Ярославле трансляцию также проведет канал «Первый ярославский».
Ключевые события игры «Витязь» — «Локомотив» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».
В октябре «Витязь» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1. Спустя месяц ярославцы взяли реванш и победили в овертайме — 2:1ОТ.
«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 64 очка в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Витязь» располагается на девятой строчке, набрав 36 очков в 37 матчах.
Матч «Витязь» — «Локомотив» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.