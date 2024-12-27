Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:30

«Витязь» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча КХЛ

«Витязь» и «Локомотив» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Локомотив», Telegram
Telegram Дзен

«Витязь» и «Локомотив» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 27 декабря. Игра пройдет на «Арене Балашиха» и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ». В Ярославле трансляцию также проведет канал «Первый ярославский».

Ключевые события игры «Витязь» — «Локомотив» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В октябре «Витязь» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1. Спустя месяц ярославцы взяли реванш и победили в овертайме — 2:1ОТ.

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 64 очка в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Витязь» располагается на девятой строчке, набрав 36 очков в 37 матчах.

Матч «Витязь» — «Локомотив» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Локомотив (Ярославль)
Читайте также
Минское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в матче КХЛ
В Норвегии объяснили причину отказа взять на борт россиян с сухогруза Ursa Major
СМИ указали на резкий рост цен на европейский газ после слов Путина
Джикия и Соболев попали в позорный рейтинг, на Абаскаля набросились эксперты, Станковичу пророчат титул. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Президент Сербии заявил о намерении США приобрести «Северный поток»
Трамп посоветовал Гретцки баллотироваться на пост премьер-министра Канады
Сегодня
Вчера
Неделя