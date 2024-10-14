«Витязь» — «Локомотив»: видеообзор матча КХЛ

«Локомотив» в гостях потерпел поражение от «Витязя» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

Голы хозяев в этой игре забили Дерек Барак и Дмитрий Бучельников. Автором единственной заброшенной шайбы гостей стал Артур Каюмов.