14 октября, 23:10
«Локомотив» в гостях потерпел поражение от «Витязя» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:2.
Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.
Голы хозяев в этой игре забили Дерек Барак и Дмитрий Бучельников. Автором единственной заброшенной шайбы гостей стал Артур Каюмов.
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|15
|10
|5
|22
|2
|Автомобилист
|16
|9
|7
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Ак Барс
|14
|9
|5
|18
|5
|Нефтехимик
|15
|7
|8
|17
|6
|Металлург Мг
|17
|8
|9
|16
|7
|Сал. Юлаев
|12
|7
|5
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Авангард
|16
|6
|10
|13
|10
|Амур
|14
|5
|9
|12
|11
|Лада
|15
|5
|10
|12
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|И
|О
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|15
|17
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|17
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|15
|16
|
|
Ливо Джош
Салават Юлаев
|12
|15
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|15
|15
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|13
|15
|И
|П
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|16
|13
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|13
|12
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|16
|12
|
|
Деанджело Энтони
СКА
|7
|11
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|13
|11