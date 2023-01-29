«Витязь» по буллитам обыграл «Металлург»

«Витязь» по буллитам обыграл «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

В основное время в составе гостей отличился нападающий Данила Юров. За хозяев забросил форвард Владислав Кара.

Победный буллит на счету Виталия Попова.

«Магнитка» распологается на 4-й строчке в турнирной таблице «Востока» с 70 очками за 56 встреч.

«Витязь» занимает 6-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 66 очков за 57 матчей.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Кара — 18 (Старков, Абросимов), 16:20 — 1:0. Юров — 5 (Минулин, Керран), 20:40 — 1:1.

Победный буллит: Попов.

Вратари: Дорожко — Паскуале.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 30 (12+6+7+5) — 31 (9+7+13+2).

Судьи: Белов, Раминг.

29 января. Балашиха. Арена Балашиха. 5108 зрителей.