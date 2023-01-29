Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:30

«Витязь» по буллитам обыграл «Металлург»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

«Витязь» по буллитам обыграл «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

В основное время в составе гостей отличился нападающий Данила Юров. За хозяев забросил форвард Владислав Кара.

Победный буллит на счету Виталия Попова.

«Магнитка» распологается на 4-й строчке в турнирной таблице «Востока» с 70 очками за 56 встреч.

«Витязь» занимает 6-е место в турнирной таблице «Запада», набрав 66 очков за 57 матчей.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Кара — 18 (Старков, Абросимов), 16:20 — 1:0. Юров — 5 (Минулин, Керран), 20:40 — 1:1.

Победный буллит: Попов.

Вратари: Дорожко — Паскуале.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 30 (12+6+7+5) — 31 (9+7+13+2).

Судьи: Белов, Раминг.

29 января. Балашиха. Арена Балашиха. 5108 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Металлург (Магнитогорск)
1
0
Читайте также
Российский вратарь Сорокин помог «Айлендерс» обыграть «Детройт» в НХЛ
«Трансферная кампания «Спартака» закрыта — мы подписали тех, кого хотели». Интервью Абаскаля
Министр обороны Украины признал тяжелую военную обстановку на востоке
МИД РФ назвал военным преступлением обстрел Киевом больниц в ЛНР
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Покупатели F-35 не могут использовать истребители без разрешения США
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Ак Барс» разгромил «Трактор», Шипачев набрал четыре очка

КХЛ: «Ак Барс» обыграл «Трактор», «Автомобилист» победил «Локомотив» и другие матчи 29 января