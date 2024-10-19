Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:07

«Витязь» на своей площадке нанес поражение «Металлургу» в матче КХЛ

Telegram Дзен

«Витязь» одержал победу над «Металлургом» в домашнем матче КХЛ — 2:0.

Голы в этой встрече забили Дерек Барак и Владислав Цицюра.

«Витязь» переместился на седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 18 очков. «Металлург» располагается на пятой строчке Востока, имея в активе также 18 баллов.

В следующем матче «Витязь» примет СКА, а «Металлург» сыграет на выезде с «Куньлунем». Обе встречи пройдут 21 октября.

Хоккей

FONBET КХЛ

«Витязь» (Московская область) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Барак — 11 (Дарьин, Педан), 7:50 — 1:0. Цицюра — 1 (Валенцов, Малоросиянов), 45:52 — 2:0.

Вратари: Дорожко — Смолин (57:30).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 20 (9+8+3) — 34 (8+10+16).

Судьи: Гофман, Лазарев.

19 октября. Балашиха. Арена Балашиха. 4124 зрителя.

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Металлург (Магнитогорск)
FONBET Чемпионат КХЛ 2024/25
Все популярные статьи
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Запад
Восток
И В П О
1 Локомотив 17 13 4 28
2 Спартак 17 11 6 24
3 СКА 17 11 6 23
4 Северсталь 18 11 7 22
5 Торпедо 16 9 7 20
6 ЦСКА 17 7 10 20
7 Витязь 17 9 8 18
8 Динамо Мн 15 8 7 17
9 Динамо М 16 8 8 17
10 Куньлунь РС 17 6 11 13
11 Сочи 16 6 10 13
И В П О
1 Трактор 17 12 5 26
2 Автомобилист 17 10 7 22
3 Сибирь 16 9 7 19
4 Нефтехимик 17 7 10 19
5 Металлург Мг 19 9 10 18
6 Ак Барс 15 9 6 18
7 Адмирал 16 7 9 17
8 Сал. Юлаев 14 8 6 16
9 Лада 18 7 11 16
10 Авангард 17 6 11 13
11 Амур 17 5 12 12
12 Барыс 16 3 13 7
Подробная таблица
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
22
окт
23
окт
24
окт
25
окт
26
окт
27
окт
28
окт
29
окт
30
окт
31
окт
01
ноя
02
ноя
03
ноя
04
ноя
05
ноя
06
ноя
07
ноя
16.10 17:00
Барыс
Салават Юлаев
2
3
16.10 17:00
Трактор
Ак Барс
3
1
16.10 19:30
Куньлунь РС
Локомотив
1
5
17.10 12:00
Амур
Северсталь
1
2
17.10 12:30
Адмирал
Лада
1
6
17.10 16:30
Авангард
Спартак
5
6
17.10 19:00
Витязь
Автомобилист
1
3
17.10 19:00
Торпедо
Нефтехимик
ОТ
5
4
17.10 19:10
Динамо Мн
Металлург Мг
0
2
17.10 19:30
СКА
ЦСКА
ОТ
5
4
18.10 17:00
Трактор
Салават Юлаев
4
2
18.10 19:30
Куньлунь РС
Сочи
0
4
19.10 10:00
Адмирал
Лада
5
3
19.10 10:30
Амур
Спартак
4
5
19.10 13:30
Сибирь
Северсталь
2
4
19.10 14:00
Витязь
Металлург Мг
2
0
19.10 17:00
Локомотив
Барыс
-
-
19.10 17:00
Торпедо
Динамо М
-
-
19.10 17:10
Динамо Мн
Нефтехимик
-
-
20.10 17:00
ЦСКА
Сочи
-
-
21.10 12:30
Адмирал
Спартак
-
-
21.10 15:30
Сибирь
Трактор
-
-
21.10 19:00
Витязь
СКА
-
-
21.10 19:00
Локомотив
Динамо М
-
-
21.10 19:10
Динамо Мн
Барыс
-
-
21.10 19:30
Куньлунь РС
Металлург Мг
-
-
22.10 00:00
Нефтехимик
Торпедо
-
-
22.10 17:00
Салават Юлаев
Сочи
-
-
23.10 15:30
Сибирь
Барыс
-
-
23.10 16:30
Авангард
Трактор
-
-
23.10 17:00
Автомобилист
Динамо М
-
-
23.10 19:30
Куньлунь РС
СКА
-
-
23.10 19:30
ЦСКА
Амур
-
-
24.10 17:00
Салават Юлаев
Торпедо
-
-
24.10 19:30
Нефтехимик
Сочи
-
-
25.10 18:00
Лада
Трактор
-
-
25.10 19:00
Ак Барс
Адмирал
-
-
25.10 19:00
Локомотив
Амур
-
-
25.10 19:10
Динамо Мн
Витязь
-
-
25.10 19:30
Куньлунь РС
ЦСКА
-
-
25.10 19:30
Спартак
СКА
-
-
26.10 17:00
Нефтехимик
Автомобилист
-
-
27.10 14:00
Авангард
Металлург Мг
-
-
27.10 14:00
Торпедо
Витязь
-
-
27.10 17:00
Ак Барс
Адмирал
-
-
27.10 17:00
Локомотив
Динамо Мн
-
-
27.10 17:00
Северсталь
Амур
-
-
28.10 17:00
Трактор
Автомобилист
-
-
28.10 19:30
СКА
Сибирь
-
-
29.10 17:00
Барыс
Куньлунь РС
-
-
29.10 17:00
Салават Юлаев
Адмирал
-
-
29.10 19:00
Нефтехимик
Лада
-
-
29.10 19:00
Северсталь
Динамо Мн
-
-
29.10 19:30
Ак Барс
Металлург Мг
-
-
29.10 19:30
Динамо М
Амур
-
-
29.10 19:30
Спартак
Витязь
-
-
29.10 19:30
Торпедо
ЦСКА
-
-
30.10 17:00
Трактор
Сибирь
-
-
30.10 19:30
СКА
Локомотив
-
-
31.10 16:30
Авангард
Лада
-
-
31.10 17:00
Салават Юлаев
Адмирал
-
-
31.10 19:30
Динамо М
Витязь
-
-
31.10 19:30
Торпедо
Динамо Мн
-
-
01.11 17:00
Автомобилист
Нефтехимик
-
-
01.11 17:00
Металлург Мг
Сибирь
-
-
01.11 19:00
Ак Барс
Локомотив
-
-
01.11 19:00
Северсталь
Куньлунь РС
-
-
02.11 12:00
Амур
Адмирал
-
-
02.11 17:00
Салават Юлаев
СКА
-
-
02.11 19:30
Сочи
Спартак
-
-
03.11 14:00
Трактор
Локомотив
-
-
03.11 15:00
Барыс
Нефтехимик
-
-
04.11 17:00
Динамо М
Торпедо
-
-
04.11 17:00
Куньлунь РС
СКА
-
-
04.11 17:00
Сочи
Спартак
-
-
04.11 19:10
Динамо Мн
Витязь
-
-
05.11 12:00
Амур
Авангард
-
-
05.11 12:30
Адмирал
Металлург Мг
-
-
05.11 15:30
Сибирь
Салават Юлаев
-
-
05.11 17:30
Барыс
Ак Барс
-
-
06.11 19:00
Локомотив
Торпедо
-
-
06.11 19:30
Динамо М
Витязь
-
-
07.11 12:00
Амур
Металлург Мг
-
-
07.11 12:30
Адмирал
Авангард
-
-
07.11 17:10
Динамо Мн
Салават Юлаев
-
-
07.11 17:30
Барыс
Автомобилист
-
-
07.11 19:00
Нефтехимик
Ак Барс
-
-
07.11 19:30
СКА
Сочи
-
-
07.11 19:30
ЦСКА
Спартак
-
-
Все результаты / календарь
Статистика / Бомбардиры
Бомбардиры
Снайперы
Ассистенты
И О

Пилипенко Кирилл

Северсталь

 		17 18

Мерфи Тревор

Сибирь

 		15 18

Артамонов Никита

Торпедо НН

 		16 17

Шабанов Максим

Трактор

 		17 17

Грицюк Арсений

СКА

 		16 17

Шарипзянов Дамир

Авангард

 		17 17
Статистика / Бомбардиры
И Г

Барак Дерек

Витязь

 		16 11

Артамонов Никита

Торпедо НН

 		16 9

Аймурзин Данил

Северсталь

 		16 9

Ружичка Адам

Спартак

 		16 9

Пилипенко Кирилл

Северсталь

 		17 9

Широков Сергей

Сибирь

 		13 8
Статистика / Снайперы
И П

Шарипзянов Дамир

Авангард

 		17 15

Мерфи Тревор

Сибирь

 		15 14

Деанджело Энтони

СКА

 		9 13

Да Коста Стефан

Автомобилист

 		17 13

Петан Ник

Ак Барс

 		14 12

Летунов Максим

Торпедо НН

 		16 12
Статистика / Ассистенты

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Биография Михаэля Шумахера: жизнь легенды «Формулы-1» до и после трагедии
Дзюба не знает о своей травме, Медведев не видит конфликта с Артемом, Соболева убрали из стартового состава. Что произошло после матча «Акрон» - «Зенит»
В легкие инфекция: в 16 регионах зафиксированы вспышки пневмонии
Бывший капитан «Фулхэма» обвинила Мохаммеда Аль-Файеда в домогательствах
Захарова указала на данные капитана о кораблях США в Дании перед ЧП на СП
Сегодня
Вчера
Неделя