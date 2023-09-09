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Сегодня, 19:16

Гол Юрова принес «Металлургу» победу над «Витязем»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Металлург» на выезде обыграл «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

В первом периоде подмосковная команда забила три гола, отличились Александр Яремчук, Игорь Руденков и Иван Савчик. За магнитогорский клуб две шайбы забросили Семен Кошелев и Денис Зернов.

Во втором и третьем периодах голы забивали только игроки «Металлурга». Вначале счет сравнял Григорий Дронов, а затем Данила Юров вывел команду вперед.

«Металлург» одержал третью победу в четырех матчах и занимает первое место на «Востоке» (7 очков). «Витязь» находится на 11-м месте «Запада» (2 очка).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:4 (3:2, 0:1, 0:1)

Голы: Кошелев — 2 (Коробкин, Минулин), 2:45 — 0:1. Яремчук — 2, 3:03 — 1:1. Зернов — 2 (Карпов, Пресс), 5:56 — 1:2. Руденков — 1 (бол., Савчик, Цицюра), 8:24 — 2:2. Савчик — 2 (бол., Яровой, Рой), 19:45 — 3:2. Дронов — 2 (бол., Зернов), 39:42 — 3:3. Юров — 1 (Джонсон, Еременко), 41:25 — 3:4.

Вратари: Дорожко (56:30 — 57:50) — Набоков.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 26 (13+6+7) — 32 (9+13+10).

Судьи: Кулаков, Наумов.

9 сентября. Балашиха. Арена Балашиха.

Источник: Таблица КХЛ
КХЛ
ХК Витязь
ХК Металлург (Магнитогорск)
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Восточная конференция И В П О
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Динамо – Сочи
 4 : 0
9.09 13:30
Сибирь – Автомобилист
 1 : 6
9.09 14:00
Авангард – Барыс
 4 : 1
9.09 16:30
Лада – Амур
 5 : 1
9.09 17:00
Витязь – Металлург Мг
 3 : 4
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