Гол Юрова принес «Металлургу» победу над «Витязем»

Сегодня, 19:16
«Металлург» на выезде обыграл «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.
В первом периоде подмосковная команда забила три гола, отличились Александр Яремчук, Игорь Руденков и Иван Савчик. За магнитогорский клуб две шайбы забросили Семен Кошелев и Денис Зернов.
Во втором и третьем периодах голы забивали только игроки «Металлурга». Вначале счет сравнял Григорий Дронов, а затем Данила Юров вывел команду вперед.
«Металлург» одержал третью победу в четырех матчах и занимает первое место на «Востоке» (7 очков). «Витязь» находится на 11-м месте «Запада» (2 очка).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:4 (3:2, 0:1, 0:1)
Голы: Кошелев — 2 (Коробкин, Минулин), 2:45 — 0:1. Яремчук — 2, 3:03 — 1:1. Зернов — 2 (Карпов, Пресс), 5:56 — 1:2. Руденков — 1 (бол., Савчик, Цицюра), 8:24 — 2:2. Савчик — 2 (бол., Яровой, Рой), 19:45 — 3:2. Дронов — 2 (бол., Зернов), 39:42 — 3:3. Юров — 1 (Джонсон, Еременко), 41:25 — 3:4.
Вратари: Дорожко (56:30 — 57:50) — Набоков.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 26 (13+6+7) — 32 (9+13+10).
Судьи: Кулаков, Наумов.
9 сентября. Балашиха. Арена Балашиха.
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