«Витязь» сыграет с «Металлургом» в регулярном чемпионате КХЛ

«Витязь» и «Металлург» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 19 октября. Игра на «Арене Балашиха» в подмосковном городе начнется в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск», трансляция начнется за 10 минут до игры. Также игру покажет канал «КХЛ Prime» и магнитогорский «ТВ-ИН» (для жителей региона).

С ключевыми событиями игры «Витязь» — «Металлург» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В этом регулярном чемпионате КХЛ «Витязь» провел 16 игр и набрал 16 очков, у «Металлурга» — 18 очков в 18 играх. В предыдущих матчах «Витязь» уступил «Автомобилисту» (1:3), а «Металлург» победил минское «Динамо» (2:0).

Матч «Витязь» — «Металлург» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс