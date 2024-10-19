«Витязь» — «Металлург»: видеообзор матча КХЛ

19 октября «Витязь» и «Металлург» сыграли в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Встреча в Балашихе закончилась победой хозяев со счетом 2:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

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