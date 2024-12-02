«Витязь» по буллитам победил «Нефтехимик»

Сегодня, 22:09
«Витязь» дома обыграл «Нефтехимик» по буллитам в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3.
У хозяев шайбы забросили Иван Воробьев, Владимир Галузин и Алексей Макеев. У гостей дубль на счету Андрея Белозерова.
«Витязь» набрал 31 очко и занимает 9-е место в таблице Западной конференции. «Нефтехимик» с 33 очками — на 7-й строчке «Востока».
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:3 Б (1:0, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Галузин — 1 (Ежов), 2:32 — 1:0. Белозеров — 7 (Пастухов), 24:13 — 1:1. Воробьев — 7 (Готье, Аркалов), 26:07 — 2:1. Белозеров — 8 (бол., Сериков, Ди), 33:16 — 2:2. Макеев — 6 (Рой, Бучельников), 36:50 — 3:2. Петров — 1 (Леонтьев, Хоружев), 54:49 — 3:3.
Победный буллит: Барак.
Вратари: Дорожко — Долганов.
Штраф: 11 — 2.
Броски: 40 (13+14+12+1) — 48 (7+17+23+1).
Судьи: Гамалей, Дударов.
2 декабря. Балашиха. Арена Балашиха. 1616 зрителей.