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Сегодня, 18:00

«Витязь» — «Нефтехимик»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Витязь» сыграет с «Нефтехимиком» в регулярном чемпионате КХЛ 2 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кирилл Капустин (ХК «Нефтехимик»).
Фото ХК «Нефтехимик»
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«Витязь» сыграет с «Нефтехимиком» в FONBET Чемпионате КХЛ в понедельник, 2 декабря. Матч состоится в ледовом дворце «Арена Балашиха» в Балашихе. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Витязь» — «Нефтехимик» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

Команда из Подмосковья набрала 29 очков и занимает девятое место в Западной конференции. Клуб из Нижнекамска с 32-я очками располагается на седьмой строчке на Востоке.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Нефтехимик
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