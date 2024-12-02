«Витязь» сыграет с «Нефтехимиком» в FONBET Чемпионате КХЛ в понедельник, 2 декабря. Матч состоится в ледовом дворце «Арена Балашиха» в Балашихе. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Витязь» — «Нефтехимик» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ.

Команда из Подмосковья набрала 29 очков и занимает девятое место в Западной конференции. Клуб из Нижнекамска с 32-я очками располагается на седьмой строчке на Востоке.

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