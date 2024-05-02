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Сегодня, 19:14

«Витязь» обменял нападающего Угольникова на форварда «Адмирала» Морозова

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Витязь» и «Адмирал» произвели обмен.

Состав подмосковной команды пополнил нападающий Егор Морозов. В клуб из Владивостока перешел форвард Игорь Угольников.

Контракт «Витязя» с Морозовым рассчитан до 31 мая 2025 года.

29-летний нападающий начал прошлый сезон в составе московского «Динамо» и не набрал очков в 11 матчах, после перешел в «Адмирал», за который провел в регулярном чемпионате 20 игр, набрав 4 (2+2) очка.

27-летний Угольников в КХЛ дебютировал в прошлом сезоне в составе «Витязя» и набрал 8 (4+4) очков в 47 матчах регулярного чемпионата.

Источник: https://t.me/hc_vityaz_khl/8310
Егор Морозов
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Витязь
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