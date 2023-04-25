«Витязь» объявил о продлении контрактов с четырьмя хоккеистами

«Витязь» в официальном Telegram-канале сообщил, что нападающие Станислав Яровой и Александр Яремчук, а также защитники Ярослав Бусыгин и Джереми Рой продлили контракты с клубом.

Новые соглашения хоккеистов рассчитаны на два сезона.

В сезоне-2022/23 Яровой провел за «Витязь» 48 матчей и набрал 16 (9+7) очков. У Яремчука 37 (16+21) очков в 64 играх. На счету Бусыгина 4 (2+2) очка в 46 встречах. Рой набрал 32 (4+28) очка в 73 матчах.

«Витязь» в серии первого раунда плей-офф КХЛ проиграл «Локомотиву» (1-4).