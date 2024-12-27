«Витязь» подписал контракт на два года с вратарем Кареевым

«Витязь» забрал вратаря Андрея Кареева с драфта отказов, сообщает пресс-служба КХЛ.

Голкипер подписал с подмосковным клубом контракт на два сезона. Соглашение рассчитано до 31 мая 2026 года.

В этом сезоне FONBET чемпионата КХЛ Кареев провел семь матчей в составе минского «Динамо» и отразил 90,2% бросков при коэффициенте надежности 2,50. 11 декабря стало известно, что минчане поместили хоккеиста в список отказов.

В сезоне-2023/24 Кареев играл в составе «Спартака».

«Витязь» находится на девятом месте турнирной таблицы Западной конференции, у команды 36 очков после 38 матчей. Минское «Динамо» располагается на седьмом месте «Запада» с 47 очками после 39 встреч.