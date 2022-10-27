«Витязь» подписал контракт с нападающим Даниилом Ильиным

В «Витязь» перешел нападающий «Дизеля» Даниил Ильин.

Пресс-служба клуба не сообщает срок контракт с 27-летним игроков.

«Очень рад оказаться в «Витязе» и вновь сыграть на просторах КХЛ. Мне 27 лет, я полон сил, энергии и желания доказать, что могу приносить пользу подмосковной команде», — приводит слова хоккеиста пресс-служба клуба.

Ильин уже играл в КХЛ за «Торпедо», «Югру», «Трактор», «Сочи» и «Адмирал». Всего на его счету 266 матчей в лиге и 71 (27+44) очко.

За «Дизель» в ВХЛ форвард провел 5 матчей с результатом 4 (1+3) очка. Всего в лиге у него 94 игры и 37 (11+26) очков.