«Витязь» после разгрома от «Динамо» возместит расходы фанатов на следующий матч по промокоду 0:7

Сегодня, 14:36
«Витязь» заявил о готовности возместить финансовые расходы болельщиков на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом».
Клуб решил сделать это после поражения подмосковной команды во встрече с минским «Динамо» (0:7). Матч прошел вчера, 4 сентября.
Именно сочетание — 0:7 — является промокодом для получения 100-процентной скидки.
«Хоккейный клуб «Витязь» принял решение о возмещении финансовых расходов болельщиков, купивших билеты на матч 06.09 между командами «Витязь» — «Адмирал». Для тех болельщиков, кто еще не приобрел билет на матч с «Адмиралом», действует промокод «0:7». Он даст 100-процентную скидку на матч», — говорится на официальном сайте команды.
Матч «Витязь» — «Адмирал» состоится завтра, 6 сентября. Начало — в 19.00 мск.
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