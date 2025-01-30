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Сегодня, 21:12

Дубль Кравцова принес «Трактору» победу над «Витязем»

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«Витязь» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ уступил «Трактору» (0:2).

Две шайбы в третьем периоде забросил нападающий Виталий Кравцов.

Подмосковная команда потерпела третье поражение подряд.

«Витязь» (43 очков) занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Трактор» (72) лидирует на «Востоке».

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Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Трактор» (Челябинск) — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Кравцов — 19, 49:31 — 0:1. Кравцов — 20 (п.в.), 58:08 — 0:2.

Вратари: Дорожко (57:55 — 58:08) — Фукале.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 23 (5+6+12) — 17 (4+7+6).

Судьи: Гамалей, Светилов.

30 января. Балашиха. Арена Балашиха. 2457 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/?type=division
Виталий Кравцов
КХЛ
ХК Витязь
ХК Трактор
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