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Сегодня, 18:00

«Витязь» — «Северсталь»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция матча КХЛ «Витязь» — «Северсталь» начнется в 18.50 мск на Кинопоиске
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Северстали».
Фото ХК «Северсталь»
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«Витязь» в домашнем матче в Балашихе сыграет против «Северстали» из Череповца в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 10 ноября. Встреча пройдет на территории стадиона «Арена Балашиха». Начало — в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Витязь» — «Северсталь» пройдет в онлайн-сервисе «Кинопоиск», а также на канале KHL Prime и на официальном сайте КХЛ. Начало — в 18.50 мск.

Следить за ключевыми событиями игры «Витязь» — «Северсталь» можно с помощью матч-центра на сайте «СЭ».

«Витязь» с 18 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Северсталь» с 30 баллами располагается на шестой строчке «Запада».

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Северсталь
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