«Витязь» обыграл «Северсталь» и прервал серию из пяти поражений подряд

«Витязь» на своем льду обыграл «Северсталь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.

За подмосковную команду голы забили Владислав Цицюра, Руслан Педан, Николай Тимашов и Скотт Уилсон, на счету которого дубль (вторую шайбу нападающий забросил в пустые ворота). У клуба из Череповца отличились Илья Иванцов, Кирилл Пилипенко и Иван Подшивалов.

«Витязь» прервал серию из пяти поражений подряд, однако остается на последней строчке в таблице Западной конференции (20 очков в 29 встречах). «Северсталь» потерпела первое поражение за шесть последних игр и опустилась на 7-ю позицию (30 очков в 27 матчах).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Северсталь» (Череповец) — 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)

Голы: Цицюра — 3 (Савчик), 1:24 — 1:0. Педан — 4 (Барак, Валенцов), 10:36 — 2:0. Тимашов — 1 (Бусыгин, Барак), 25:47 — 3:0. Уилсон — 4 (Барак), 26:27 — 4:0. Иванцов — 3 (Ильин, Седов), 33:01 — 4:1. Пилипенко — 12 (Аймурзин), 50:03 — 4:2. Подшивалов — 2 (Чуркин, Скоренов), 56:07 — 4:3. Уилсон — 5 (п.в., Барак, Бусыгин), 59:40 — 5:3.

Вратари: Дорожко — Шостак (Шугаев, 25:47, 59:20 — 59:40).

Штраф: 8 — 27.

Броски: 20 (9+8+3) — 30 (8+6+16).

Судьи: Акузовский, Белов.

10 ноября. Балашиха. Арена Балашиха.