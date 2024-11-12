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Сегодня, 21:44

«Витязь» обыграл «Северсталь» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Витязь» на домашнем льду одержал победу над «Северсталью» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:0.

В первом периоде счет открыл Дерек Барак. Вторую шайбу в концовке забросил Джереми Рой.

«Витязь» (25 очков) занимает девятое место в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (30) идет четвертой на «Западе».

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«Витязь» (Московская область) — «Северсталь» (Череповец) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Барак — 15 (бол., Бучельников, Чехович), 13:15 — 1:0. Рой — 2 (бол., п.в., Дорожко), 59:58 — 2:0.

Вратари: Дорожко — Самойлов (57:53 — 59:30, 59:38 — 59:58).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 27 (15+4+8) — 22 (4+8+10).

Судьи: Беляев, Степучев.

12 ноября. Балашиха. Арена Балашиха. 1565 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Северсталь

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