«Северсталь» в гостях победила «Витязь»

«Северсталь» в выездном матче FONBET чемпионата КХЛ обыграла «Витязь» — 2:1.

За череповецкую команду шайбы забросили Михаил Котляревский и Давид Думбадзе, у хозяев — Ярослав Бусыгин.

Для подмосковного клуба эт поражение стало 6-м подряд.

После 44 игр «Северсталь» находится на 6-м месте в Западной конференции, набрав 55 очков. У «Витязя» — 38 баллов в 43 матчах и 10-е место.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Котляревский — 11 (Кручинин, Т. Давыдов), 30:43 — 0:1. Бусыгин — 2 (Малоросиянов, Воробьев), 37:43 — 1:1. Думбадзе — 6 (Калдис, Муханов), 49:07 — 1:2.

Вратари: Дорожко (Шикин, 33:14) — Самойлов.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 20 (6+7+7) — 20 (10+7+3).

Судьи: Гофман, Оскирко.

12 января. Балашиха. «Арена Балашиха». 3224 зрителя