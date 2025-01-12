Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:15

«Северсталь» в гостях победила «Витязь»

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Северсталь» в выездном матче FONBET чемпионата КХЛ обыграла «Витязь» — 2:1.

За череповецкую команду шайбы забросили Михаил Котляревский и Давид Думбадзе, у хозяев — Ярослав Бусыгин.

Для подмосковного клуба эт поражение стало 6-м подряд.

После 44 игр «Северсталь» находится на 6-м месте в Западной конференции, набрав 55 очков. У «Витязя» — 38 баллов в 43 матчах и 10-е место.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Котляревский — 11 (Кручинин, Т. Давыдов), 30:43 — 0:1. Бусыгин — 2 (Малоросиянов, Воробьев), 37:43 — 1:1. Думбадзе — 6 (Калдис, Муханов), 49:07 — 1:2.

Вратари: Дорожко (Шикин, 33:14) — Самойлов.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 20 (6+7+7) — 20 (10+7+3).

Судьи: Гофман, Оскирко.

12 января. Балашиха. «Арена Балашиха». 3224 зрителя

1
КХЛ
ХК Витязь
ХК Северсталь
Читайте также
Финал Суперкубка Испании «Реал» — «Барселона» состоится 12 января
Экс-глава МИД Украины Кулеба отговорил сына вступать в ВСУ
Гусев прибил СКА. Что произошло в КХЛ 11 января
В США выступили за раздел Украины по немецкому сценарию
СМИ сообщили о снятии с рейса в США Хабиба Нурмагомедова
Эдуард и Дарья Латыповы воспитывают двоих дочерей
Сегодня
Вчера
Неделя