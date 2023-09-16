«Северсталь» на выезде обыграла «Витязь»

«Северсталь» одержала победу над «Витязем» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.

За команду из Череповца голами отметились Тимур Муханов, Дмитрий Моисеев и Павел Денисов.

На данный момент «Северсталь» занимает 7-е место в таблице «Запада», набрав 7 очков за 5 игр. «Витязь» расположился на последней позиции (2 очка за 7 встреч).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Северсталь» (Череповец) — 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Муханов — 1 (Аймурзин, Петунин), 0:48 — 0:1. Моисеев — 4 (Барберио, Рожков), 8:20 — 0:2. Денисов — 2 (п.в., Иванцов), 57:49 — 0:3.

Вратари: Дорожко (56:32 — 57:49) — Шостак.

Штраф: 0 — 6.

Броски: 20 (4+6+10) — 25 (12+7+6).

Судьи: Беляев, Фатеев.

16 сентября. Балашиха. Арена Балашиха.