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Сегодня, 17:45

«Витязь» — «Северсталь»: смотреть матч КХЛ онлайн

«Витязь» и «Северсталь» проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Витязь», Telegram
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Матч «Витязь» — «Северсталь» в FONBET регулярном чемпионате КХЛ пройдет во вторник, 12 ноября. Игра на льду «Арены Балашиха» начнется в 19.00 по московскому времени.

Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также игру можно посмотреть на канале «КХЛ» и официальном сайте лиги.

Ключевые события и результат игры «Витязь» — «Северсталь» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

В этом регулярном чемпионате «Витязь» с 23 очками в 25 матчах идет девятым в Западной конференции, предыдущим соперником подмосковной команды был «Сочи» (1:3, дома). У «Северстали» — 30 очков в 23 играх, позавчера череповчане уступили минскому «Динамо» (1:3, на выезде).

Матч «Витязь» — «Северсталь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ
ХК Витязь
ХК Северсталь

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