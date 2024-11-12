«Витязь» и «Северсталь» проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ

Матч «Витязь» — «Северсталь» в FONBET регулярном чемпионате КХЛ пройдет во вторник, 12 ноября. Игра на льду «Арены Балашиха» начнется в 19.00 по московскому времени.

Транслировать матч в прямом эфире будет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также игру можно посмотреть на канале «КХЛ» и официальном сайте лиги.

Ключевые события и результат игры «Витязь» — «Северсталь» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

В этом регулярном чемпионате «Витязь» с 23 очками в 25 матчах идет девятым в Западной конференции, предыдущим соперником подмосковной команды был «Сочи» (1:3, дома). У «Северстали» — 30 очков в 23 играх, позавчера череповчане уступили минскому «Динамо» (1:3, на выезде).

Матч «Витязь» — «Северсталь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс