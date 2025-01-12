«Витязь» и «Северсталь» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

«Витязь» примет «Северсталь» в матче FONBET чемпионата КХЛ в воскресенье, 12 января. Игра будет проходить на «Арене Балашиха», стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». Основные события игры «Витязь» — «Северсталь» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Команды встречаются в третий раз в сезоне. Предыдущие две игры в ноябре завершились победами «Витязя».

«Витязь» набрал 37 очков в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ, «Северсталь» провела 43 матча и набрала 53 очка. В предыдущих играх сезона «Витязь» уступил «Локомотиву» (0:3), а «Северсталь» — «Авангарду» (5:6 ОТ).

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