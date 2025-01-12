Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:45

«Витязь» — «Северсталь»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Витязь» и «Северсталь» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Витязь», Telegram
Telegram Дзен

«Витязь» примет «Северсталь» в матче FONBET чемпионата КХЛ в воскресенье, 12 января. Игра будет проходить на «Арене Балашиха», стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». Основные события игры «Витязь» — «Северсталь» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Команды встречаются в третий раз в сезоне. Предыдущие две игры в ноябре завершились победами «Витязя».

«Витязь» набрал 37 очков в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ, «Северсталь» провела 43 матча и набрала 53 очка. В предыдущих играх сезона «Витязь» уступил «Локомотиву» (0:3), а «Северсталь» — «Авангарду» (5:6 ОТ).

Матч «Витязь» — «Северсталь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Северсталь
Читайте также
Мирная жительница погибла в результате атаки ВСУ на Брянскую область
Чемпион мира по хоккею Недомански назвал русских примитивной нацией
Хвича поедет к Сафонову, Нойер и Роналду уйдут бесплатно. Какие громкие трансферы назревают в Европе
UFC 311 под угрозой срыва из-за пожаров в Лос-Анджелесе
Глава РАО Васильева поддержала ввод интегральной оценки в школах
СМИ сообщили о снятии с рейса в США Хабиба Нурмагомедова
Сегодня
Вчера
Неделя