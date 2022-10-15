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КХЛ

Сегодня, 20:37

СКА с разгромным счетом обыграл «Витязь»

Анна Горшкова
Корреспондент

СКА на выезде обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:0.

Голами в составе питерской команды отметились Степан Фальковский, Алекс Грант, Дмитрий Яшкин и Марат Хайруллин, оформивший дубль.

СКА набрал 35 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» находится на седьмой позиции, набрав 23 очка в 18 играх.

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КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)

Голы: Фальковский — 2 (Хуснутдинов, Воробьев), 12:20 — 0:1. Хайруллин — 11 (бол., Ожиганов, Жафяров), 33:32 — 0:2. Хайруллин — 12 (бол., Никишин), 47:56 — 0:3. Грант — 1 (бол., Никишин, Яшкин), 48:27 — 0:4. Яшкин — 8 (бол., Никишин, Грант), 59:47 — 0:5.

Вратари: Шикин (Сапрыкин, 48:27) — Самонов.

Штраф: 16 — 6.

Броски: 28 (15+9+4) — 47 (19+8+20).

Судьи: Сидоренко, Фатеев.

15 октября. Балашиха. Арена Балашиха.

ХК Витязь
ХК СКА
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