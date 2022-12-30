«Витязь» в овертайме обыграл СКА. Команды забили 11 голов на двоих

Сегодня, 21:39
«Витязь» в овертайме обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом — 6:5.
Голами в составе питерской команды отметились Игорь Ожиганов, Дмитрий Яшкин, оформивший дубль, Марат Хайруллин и Михаил Воробьев.
За подмосковный клуб забили Степан Старков (дубль), Александр Яремчук, Тайлер Граовац и Алексей Волгин. Победная шайба в овертайме на счету Владимира Галузина.
СКА проиграл второй матч подряд. Команда занимает первое место на «Западе», набрав 74 очка в 46 играх. «Витязь» находится на шестой строчке (48 очков).
Adios Amigos R.
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30.12.2022