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КХЛ

Сегодня, 21:39

«Витязь» в овертайме обыграл СКА. Команды забили 11 голов на двоих

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Витязь» в овертайме обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом — 6:5.

Голами в составе питерской команды отметились Игорь Ожиганов, Дмитрий Яшкин, оформивший дубль, Марат Хайруллин и Михаил Воробьев.

За подмосковный клуб забили Степан Старков (дубль), Александр Яремчук, Тайлер Граовац и Алексей Волгин. Победная шайба в овертайме на счету Владимира Галузина.

СКА проиграл второй матч подряд. Команда занимает первое место на «Западе», набрав 74 очка в 46 играх. «Витязь» находится на шестой строчке (48 очков).

КХЛ
ХК Витязь
ХК СКА
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