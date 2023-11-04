4 ноября, 23:29
«Витязь» и СКА встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Игра проходила в Балашихе и завершилась победой гостей — 3:2 Б.
Видео лучших моментов матча «Витязь» — СКА опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
СКА прервал серию из трех поражений подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице «Запада» (26 очков). «Витязь» находится на последней, 11-й, строчке (18 очков).
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