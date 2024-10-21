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Сегодня, 21:18

СКА разгромил «Витязь» со счетом 8:1, Кузнецов отдал два паса, Григоренко забросил три шайбы

Руслан Минаев
Хоккеисты СКА празднуют победу над «Витязем».
Фото ХК СКА
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СКА на выезде разгромил «Витязь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 8:1.

У гостей Михаил Григоренко оформил хет-трик, Владимир Алистров сделал три голевых паса, а Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами. У хозяев шайбу забросил Дерек Барак.

СКА одержал четвертую победу подряд. Команда Романа Ротенберга набрала 25 очков и занимает третье место в таблице Западной конференции. «Витязь» с 18 очками — на 9-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:8 (0:0, 1:3, 0:5)

Голы: Толчинский — 3 (бол., Глотов, Алистров), 29:20 — 0:1. Деанджело — 3 (Демидов, Кузнецов), 31:08 — 0:2. Барак — 12 (Рыков, Чехович), 33:54 — 1:2. Григоренко — 4 (Алистров), 37:25 — 1:3. Глотов — 7 (Алистров, Зайцев), 40:54 — 1:4. Григоренко — 5 (бол., Плотников, Кузнецов), 41:17 — 1:5. Кузьмин — 3 (Толчинский, Воробьев), 41:53 — 1:6. Григоренко — 6 (Бардаков), 46:52 — 1:7. Воробьев — 4 (Кузьмин, Толчинский), 58:13 — 1:8.

Вратари: Дорожко (Шикин, 41:17) — Плешков.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 24 (8+6+10) — 47 (18+14+15).

Судьи: Дударов, Ромасько.

21 октября. Балашиха. Арена Балашиха.

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