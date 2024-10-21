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Сегодня, 17:45

«Витязь» — СКА: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Витязь» встретится со СКА в регулярном чемпионате КХЛ 20 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
СКА Романа Ротенберга (второй справа) сыграет в Балашихе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Витязь» встретится со СКА в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 21 октября. Начало матча на «Арене Балашиха» — в 19.00 по московскому времени.

Игру «Витязь» — СКА в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также встречу в прямом эфире можно смотреть на канале «КХЛ», сайте лиги и санкт-петербургском канале «78» (жителям региона).

Ключевые события игры «Витязь» — СКА модно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

«Витязь» и СКА в этом регулярном чемпионате провели по 17 матчей. У подмосковного клуба — 18 очков, а у армейцев из Санкт-Петербурга — 23.

Матч «Витязь» — СКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

ХК Витязь
ХК СКА

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