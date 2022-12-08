Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:12

«Сочи» проиграл 10-й матч подряд, уступив «Витязю»

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Витязь» с обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 6:2.

В составе победителей дубли оформили Владислав Кара и Станислав Яровой. Еще по одной шайбе забросили Степан Старков и Дмитрий Кугрышев.

Голы в составе сочинской команды забили Кирилл Петьков и Дмитрий Завгородний.

«Витязь» набрал 44 очка в 40 матчах и занимает седьмое место на «Западе». «Сочи» находится на 11-й строчке с 16 очками в 38 играх. Команда проиграла 10-й матч подряд.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Сочи» (Сочи) — 6:2 (1:1, 3:0, 2:1)

Голы: Кара — 10 (бол., Кугрышев, Волгин), 8:01 — 1:0. Петьков — 6 (Александров, Мачулин), 12:26 — 1:1. Яровой — 5 (Волгин, Граовац), 23:09 — 2:1. Кара — 11 (Рассказов), 30:56 — 3:1. Старков — 10 (Уилсон, Воронков), 33:22 — 4:1. Яровой — 6 (Граовац, Уилсон), 52:03 — 5:1. Кугрышев — 3 (Рой, Яремчук), 54:20 — 6:1. Завгородний — 10 (бол., Точицкий, Гормли), 56:52 — 6:2.

Вратари: Шикин — Плешков (Третьяк, 33:22).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 30 (7+11+12) — 24 (6+9+9).

Судьи: Акузовский, Беляев.

8 декабря. Балашиха. Арена Балашиха.

КХЛ
ХК Витязь
ХК Сочи
2
0
Читайте также
В Министерстве спорта РФ прокомментировали возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию
Сломала позвоночник и ушла из спорта. А теперь зарабатывает на портале для взрослых
Турция отказалась пропускать танкеры без страховых документов
Самолет с Виктором Бутом приземлится в московском аэропорту Внуково
Обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер. Главное
Для чего нужна цифровая платформа «Мой экспорт»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Кравец: «Хотелось бы выиграть «Ак Барс», но хорошо, что и очко взяли»

«Локомотив» дома проиграл «Куньлуню» в матче КХЛ