«Витязь» на своем льду переиграл «Сочи» в овертайме и прервал шестиматчевую серию поражений

Сегодня, 22:00
«Витязь» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ обыграл «Сочи» — 2:1.
У хозяев голом в первом периоде отметился Дмитрий Бучельников, а победную шайбу в овертайме забросил Владислав Цицюра. У гостей единственная шайба на счету Уильяма Биттена.
«Витязь» (39 очков) занимает дестое место в турнирной таблице Западной конференции, «Сочи» (30 очков) — на 11-й строчке на «Западе».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Бучельников — 13 (бол., Рой), 7:29 — 1:0. Биттен — 8 (Яремчук), 12:17 — 1:1. Цицюра — 3 (Педан), 62:31 — 2:1.
Вратари: Шикин — Иванов.
Штраф: 4 — 30.
Броски: 38 (12+14+9+3) — 16 (5+5+6+0).
Судьи: Метальников, Соин.
15 января. Балашиха. Арена Балашиха. 1231 зритель.