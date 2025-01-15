«Витязь» на своем льду переиграл «Сочи» в овертайме и прервал шестиматчевую серию поражений

«Витязь» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ обыграл «Сочи» — 2:1.

У хозяев голом в первом периоде отметился Дмитрий Бучельников, а победную шайбу в овертайме забросил Владислав Цицюра. У гостей единственная шайба на счету Уильяма Биттена.

«Витязь» (39 очков) занимает дестое место в турнирной таблице Западной конференции, «Сочи» (30 очков) — на 11-й строчке на «Западе».

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«Витязь» (Московская область) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Бучельников — 13 (бол., Рой), 7:29 — 1:0. Биттен — 8 (Яремчук), 12:17 — 1:1. Цицюра — 3 (Педан), 62:31 — 2:1.

Вратари: Шикин — Иванов.

Штраф: 4 — 30.

Броски: 38 (12+14+9+3) — 16 (5+5+6+0).

Судьи: Метальников, Соин.

15 января. Балашиха. Арена Балашиха. 1231 зритель.