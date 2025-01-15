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Сегодня, 17:30

«Витязь» — «Сочи»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Витязь» и «Сочи» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Витязь», Telegram
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«Витязь» примет «Сочи» в матче FONBET чемпионата КХЛ в среду, 15 января. Игра пройдет на «Балашиха Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». С ключевыми событиями и результатом игры можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Команды встречаются в пятый раз в сезоне. В первых трех играх победу одерживал «Витязь» (5:4 дома в сентябре, 4:2 и 3:2 ОТ на выезде в октябре), в четвертом матче выиграл «Сочи» (3:1 на выезде в ноябре).

Соперники провели по 43 игры в регулярном чемпионате и замыкают турнирную таблицу Западной конференции: «Витязь» набрал 37 очков, «Сочи» — 29. В предыдущих матчах подмосковная команда уступила «Северстали» (1:2 дома), а сочинцы — «Металлургу» (2:4 в гостях).

Матч «Витязь» — «Сочи» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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