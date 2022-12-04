«Спартак» обыграл «Витязь» и продлил беспроигрышную серию до шести матчей

«Спартак» на выезде обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1.

В составе красно-белых забили Александр Хохлачев, Шэйн Принс, Илья Талалуев и Филип Вароне. За подмосковный клуб единственную шайбу забросил Станислав Яровой.

«Спартак» продлил беспроигрышную серию до шести матчей подряд. Команда занимает шестое место на Западе с 45 очками в 39 играх. «Витязь» находится на восьмой строчке (40 очков в 38 матчах.).

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«Витязь» (Подольск) — «Спартак» (Москва) — 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)

Голы: Яровой — 4 (Уилсон), 4:52 — 1:0. Хохлачев — 10 (бол., Кин, Старченко), 20:26 — 1:1. Принс — 8 (Усманов), 23:08 — 1:2. Талалуев — 7 (Хайруллин), 41:25 — 1:3. Вароне — 10 (Талалуев), 50:36 — 1:4.

Вратари: Дорожко — Рибар.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 38 (11+16+11) — 42 (22+9+11).

Судьи: Бирин, Гамалей.

4 декабря. Балашиха. Арена Балашиха.