«Спартак» обыграл «Витязь» в КХЛ

Сегодня, 21:45
«Спартак» на выезде одержал победу над «Витязем» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 4:1.
Победу красно-белым принесли дубль Николая Голдобина и шайбы Ивана Морозова и Андрея Локтионова.
За хозяев отличился Владислав Цицюра.
«Спартак» с 8 очками вышел на второе место в Западной Конференции. «Витязь» с 2 балалми замыкает турнирную таблицу «Запада».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Московская область) — «Спартак» (Москва) — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Голы: Локтионов — 2 (Талалуев, Цыплаков), 12:04 — 0:1. Морозов — 3 (Порядин, Талалуев), 20:19 — 0:2. Цицюра — 1 (бол., Яровой), 24:14 — 1:2. Голдобин — 7 (Порядин, Морозов), 38:40 — 1:3. Голдобин — 8 (бол., Цыплаков, Порядин), 41:52 — 1:4.
Вратари: Шикин — Рибар.
Штраф: 8 — 2.
Броски: 11 (1+5+5) — 35 (11+19+5).
Судьи: Раминг, Сидоренко.
14 сентября. Балашиха. Арена Балашиха.
|Западная конференция
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|5
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|10
|2
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|3
|Динамо М
|6
|4
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|8
|4
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|4
|3
|8
|5
|Сочи
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|3
|3
|6
|6
|Локомотив
|5
|3
|2
|6
|7
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|2
|2
|5
|8
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|2
|4
|5
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
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|2
|3
|4
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|6
|1
|5
|2
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|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|6
|5
|1
|11
|2
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|4
|2
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|4
|2
|8
|4
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|3
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|2
|6
|7
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|6
|3
|3
|6
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|6
|2
|4
|5
|9
|Сибирь
|5
|2
|3
|5
|10
|Адмирал
|5
|1
|4
|4
|11
|Нефтехимик
|5
|1
|4
|3
|12
|Барыс
|5
|0
|5
|3
|14.09
|16:30
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Авангард – Адмирал
|4 : 3 ОТ
|14.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|3 : 2
|14.09
|17:00
|
Металлург Мг – Лада
|3 : 2 ОТ
|14.09
|17:00
|
Трактор – Динамо Мн
|3 : 2
|14.09
|17:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|4 : 2
|14.09
|19:00
|
Витязь – Спартак
|1 : 4
|14.09
|19:00
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Торпедо – Куньлунь РС
|5 : 2