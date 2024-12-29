«Спартак» обыграл «Витязь» в КХЛ

«Спартак» на выезде победил «Витязь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

По два очка набрали форвард красно-белых Адам Ружичка (1+1) и защитник Даниил Орлов (1+1). Еще по одному голу у красно-белых забили Андрей Локтионов и Герман Рубцов.

У хозяев отличились Иван Воробьев и Дмитрий Бучельников.

«Спартак» (55 очков) поднялся на второе место в Западной конференции КХЛ. «Витязь» (36) идет девятым на «Западе».

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«Витязь» (Московская область) — «Спартак» (Москва) — 2:4 (2:2, 0:1, 0:1)

Голы: Орлов — 3 (Мальцев, Голдобин), 9:26 — 0:1. Локтионов — 10 (бол., Ружичка, Чайковски), 10:13 — 0:2. Воробьев — 8 (Галузин, Головков), 13:45 — 1:2. Бучельников — 11 (бол., Рыков, Чехович), 15:40 — 2:2. Ружичка — 16 (Перлини), 39:13 — 2:3. Рубцов — 8 (Филин, Орлов), 58:24 — 2:4.

Вратари: Дорожко — Николаев.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 31 (13+13+5) — 26 (11+6+9).

Судьи: Беляев, Овчинников.

29 декабря. Балашиха. Арена Балашиха. 5489 зрителей